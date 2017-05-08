Чебоксары, 8 мая, 2017, 14:16 — ИА Регнум. В столице Чувашии в рамках празднования Дня Победы запланировано более 220 мероприятий с общим охватом участников 350 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Cap.ru Возложения цветов и венков к Братской могиле воинов

День Победы традиционно начнётся с возложения цветов к Монументу Славы. В церемонии примут участие ветераны, представители органов власти, депутаты, общественность. Отметим, 8 мая в Чебоксарах состоялась церемония возложения цветов и венков к Братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях города. Здесь покоится прах более 80 солдат. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в годы войны на территории Чувашии было развернуто более 10 эвакогоспиталей на 3100 коек, где днем и ночью трудились свыше 700 медработников. Через эвакогоспитали и лазареты республики прошли более 100 тыс. раненных, из них 73% вернулись в строй.

Затем состоится торжественный митинг и парад с участием20 парадных расчетов и 60 единиц техники. Кроме традиционной техники, в этом году впервые в параде в Чебоксарах задействуют две зенитные установки. Концепция военного парада сохранена. Его возглавит кадетская барабанная группа. После прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона в параде примут участие казаки станицы «Крестовоздвиженская», которые продемонстрируют элементы джигитовки, владение оружием и конные трюки. Ярким дополнением станет показательное выступление подразделения специального назначения МВД Чувашии (СОБР и ОМОН) и парашютистов. Замыкать парад будут участники мотоклуба «Ночные волки».

В полдень начнётся шествие участников акции «Бессмертный полк», который в этом году стартует от Национальной библиотеки республики. Ожидается, что в нём примут участие 25 тыс. человек. Напомним, в 2016 году почтить память героев-фронтовиков собрались около 20 тысяч чебоксарцев, что вдвое больше, чем было в 2015 году.

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В течение всего дня на Красной площади будут проходить праздничные мероприятия: состоятся акция «Вальс Победы», акция «Рекорд Победы» и театрализованные концерты. День Победы завершится салютом в 22:00.

Праздничные мероприятия также состоятся в парках города. В детском парке им. А.Г. Николаева запланирован праздничный концерт и развлекательная программа для юных горожан. В парке «Лакреевский лес» откроется интерактивная площадка «Победное караоке», где можно будет спеть песни Победы с ведущим в образе Василия Теркина. Кроме того, будет работать фотозона с пулеметом Максим и состоится концерт, который завершится розыгрышем призов.

Напомним, с 17 апреля по 19 мая в городе проходят патриотические акции «Часовой у Знамени Победы», «Вальс Победы», «Вахта памяти», «Дерево Победы», «Письмо Победы», «Рекорд Победы», исторический квест «1942. Партизанскими тропами». Ранее в Чебоксарах в честь Дня Победы состоялся велопробег, в котором приняли участие 600 человек, и фестиваль детского творчества «Победы звонкие голоса», в ходе которого состоялся парад дошколят и юнармейцев. Также в городе прошёл фестиваль «История русского оружия», приуроченный к Дню Победы: прошли выступления кинологов с собаками и было представлено вооружение военных лет, транспорт и средства связи. Со 2 по 5 мая в школах прошли единые уроки Победы, основными темами стали: «Чувашия в годы Великой Отечественной войны», «Чебоксары в годы Великой Отечественной войны», «Уроженцы Чувашии на фронтах Великой Отечественной войны».

По данным мэрии, в Чебоксарах проживает 5078 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Из них 438 участников, инвалидов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей. Всем ветеранам выплачивается ежегодная разовая денежная выплата за счет средств муниципального бюджета — общая сумма выплат составит 1,95 млн рублей.