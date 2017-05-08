Москва, 8 мая, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные телеграммы ряду глав иностранных государств с поздравлениями по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Военный парад в ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Москва, 2015 г

Сообщается, что поздравительные телеграммы были направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Также телеграммы были направлены гражданам Грузии и Украины.

В поздравительных телеграммах российского лидера подчеркивается, что День Победы — «священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов».

Кроме того, Путин считает, что лучшей данью уважения к воинам-освободителям станет совместная борьба государств против любых попыток исказить историю и оправдать преступления фашизма и нацизма.

Также глава государства выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки останутся надежной основой для развития союзнического партнерства в обеспечении региональной стабильности и безопасности.