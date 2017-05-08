Москва, 8 мая, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что соглашение между нефтедобывающими странами о сокращении уровня добычи черного золота доказало свою эффективность. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Bashneft.ru Добыча нефти

Новак заявил, что страны-экспортеры нефти уже выполнили план по сокращению добычи черного золота. Инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка доказала свою эффективность, и Новак ожидает дальнейшего сокращения запасов нефти.

Министр уточнил, что процесс сокращения запасов нефти в мире начался в марте 2017 года и дальше будет только ускорятся.

«Мы видим высокую дисциплину среди участников, которые совместно уже вышли на полное соответствие обозначенным ранее параметрам, а именно на добровольное снижение добычи примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября. 100% соответствия, а также сезонно растущий спрос должны усилить уже хороший эффект от инициативы в течение следующих месяцев», — сказал Новак.

Глава Минэнерго РФ выступил за продление соглашения о сокращении уровня добычи нефти.

«Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка на текущий момент эффективна. Мы обсуждаем различные варианты и считаем, что продление на более длительный срок поможет ускорить возвращение рынков в более здоровое состояние», — сказал министр.

По мнению Новака, тренд на снижение товарных запасов нефти будет сохранятся и даже ускоряться. Усиливает этот тренд резкое сокращение запасов в танкерах, которые стали использоваться как плавучие хранилища.