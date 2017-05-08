Чебоксары, 8 мая, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Традиционно центральным мероприятием станет 9 мая торжественный митинг и парад в Чебоксарах — просмотр торжественного прохождения сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники на Красной площади. На парад приглашены свыше 500 ветеранов. В районах и города одним из главных массовых событий станет акция «Бессмертный полк». По оценке министерства, в Чувашии в колонны «полка» вольются более 40 тыс. жителей (в 2016 году в шествии приняли участие более 35 тыс. человек), в том числе в Чебоксарах — более 25 тыс. человек. Помимо этого, в каждом районе и городе будут организованы благотворительные обеды «Полевая кухня». Ожидается, что 4,5 тыс. ветеранов смогут подкрепиться, за дружескими разговорами вспомнить вкус солдатской каши, выпить сто грамм «боевых».

Cap.ru Данные Минтруда Чувашии

Салют Победы и праздничные фейерверки завершат праздник в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, а также в Комсомольском и Янтиковском районах.

По данным Минтруда Чувашии, в республике в настоящее время проживают 18,5 тыс. ветеранов войны, в том числе 957 инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2016 году — 1250, в 2015 году — 1,5 тыс.), 16 тыс. тружеников тыла (в 2016 году — 18,9 тыс. человек, в 2015 году — 22 тыс.), 4,5 тыс. вдов умерших (в 2016 году — 5 тыс., в 2015 году — 5,6 тыс.), 55 вдов погибших участников войны (в 2016 году — 62), 73 бывших несовершеннолетних узников фашизма (в 2016 году — 79, в 2015 году — 84), 48 человек награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Напомним, на 9 мая 2014 года в Чувашии проживали более 2 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2013 году — 2,5 тыс., в 2012 году — 2,55 тыс., в 2011 году — 3,5 тыс., в 2009 году — более 5 тыс., в 2008 году — свыше 6 тыс.), 25 тыс. тружеников тыла (в 2013 году — 29 тыс., в 2011 году — 46 тыс.), 6 тыс. вдов погибших (умерших) участников войны (в 2013 году — 7,087 тыс.), а также 91 бывший несовершеннолетний узник фашизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за годы войны из Чувашии с учетом довоенных призывов было мобилизовано более 208 тыс. человек. Около 106 тыс. из них отдали жизни на фронте. Около 54 тыс. человек награждены орденами и медалями. 80 жителей Чувашии (20 из них — посмертно) получили звание Героя Советского Союза.

По данным Минтруда Чувашии, во всех муниципальных образованиях республики приведены в порядок 1289 мемориальных объектов (памятники, обелиски, стелы) и 269 воинских захоронений, в том числе 36 мемориала «Вечный огонь. «Произведен мелкий, текущий, косметический ремонт, а также благоустройство прилегающих территорий», — говорят в министерстве.