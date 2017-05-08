Салют в День Победы будет дан в пяти городах и районах Чувашии
Чебоксары, 8 мая, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Традиционно центральным мероприятием станет 9 мая торжественный митинг и парад в Чебоксарах — просмотр торжественного прохождения сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники на Красной площади. На парад приглашены свыше 500 ветеранов. В районах и города одним из главных массовых событий станет акция «Бессмертный полк». По оценке министерства, в Чувашии в колонны «полка» вольются более 40 тыс. жителей (в 2016 году в шествии приняли участие более 35 тыс. человек), в том числе в Чебоксарах — более 25 тыс. человек. Помимо этого, в каждом районе и городе будут организованы благотворительные обеды «Полевая кухня». Ожидается, что 4,5 тыс. ветеранов смогут подкрепиться, за дружескими разговорами вспомнить вкус солдатской каши, выпить сто грамм «боевых».
Салют Победы и праздничные фейерверки завершат праздник в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, а также в Комсомольском и Янтиковском районах.
По данным Минтруда Чувашии, в республике в настоящее время проживают 18,5 тыс. ветеранов войны, в том числе 957 инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2016 году — 1250, в 2015 году — 1,5 тыс.), 16 тыс. тружеников тыла (в 2016 году — 18,9 тыс. человек, в 2015 году — 22 тыс.), 4,5 тыс. вдов умерших (в 2016 году — 5 тыс., в 2015 году — 5,6 тыс.), 55 вдов погибших участников войны (в 2016 году — 62), 73 бывших несовершеннолетних узников фашизма (в 2016 году — 79, в 2015 году — 84), 48 человек награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Напомним, на 9 мая 2014 года в Чувашии проживали более 2 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2013 году — 2,5 тыс., в 2012 году — 2,55 тыс., в 2011 году — 3,5 тыс., в 2009 году — более 5 тыс., в 2008 году — свыше 6 тыс.), 25 тыс. тружеников тыла (в 2013 году — 29 тыс., в 2011 году — 46 тыс.), 6 тыс. вдов погибших (умерших) участников войны (в 2013 году — 7,087 тыс.), а также 91 бывший несовершеннолетний узник фашизма.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за годы войны из Чувашии с учетом довоенных призывов было мобилизовано более 208 тыс. человек. Около 106 тыс. из них отдали жизни на фронте. Около 54 тыс. человек награждены орденами и медалями. 80 жителей Чувашии (20 из них — посмертно) получили звание Героя Советского Союза.
По данным Минтруда Чувашии, во всех муниципальных образованиях республики приведены в порядок 1289 мемориальных объектов (памятники, обелиски, стелы) и 269 воинских захоронений, в том числе 36 мемориала «Вечный огонь. «Произведен мелкий, текущий, косметический ремонт, а также благоустройство прилегающих территорий», — говорят в министерстве.