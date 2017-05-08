Донецк, 8 мая, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики обнаружили ещё пять фугасов на дороге к «Саур-Могиле» в ДНР, по которой следовал кортеж главы республики Александра Захарченко. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

Противотанковая мина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром на дороге к «Саур-Могиле» перед проездом кортежа главы ДНР Александра Захарченко произошло два взрыва. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, взрывные устройства фугасного типа были не радиоуправляемые, а заведены на определенное время.

Сразу после взрывов участок трассы и близлежащие территории были оцеплены. Силовики приступили к осмотру местности. На трассе, по которой следовал кортеж Захарченко, было обнаружено ещё пять фугасов не радиоуправляемого типа, заведенные на определённое время. Они были обезврежены.

Власти ДНР расценивают произошедшее как террористический акт. Сформирован оперативный штаб для расследования теракта.