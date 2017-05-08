Москва, 8 мая, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Эммануэля Макрона, который победил во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

В телеграмме Путин заявил о важности преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности.

«Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», — сказано в телеграмме Путина.

Кроме того, российский лидер поздравил Макрона с победой на президентских выборах и подтвердил готовность к конструктивной совместной работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов во Франции прошел 7 мая. Победу в нем одержал лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов избирателей. Его соперница лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен набрала 33,94% голосов.