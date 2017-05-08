Джуба, 8 мая, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В Южном Судане около двух млн детей спасаются бегством от насилия: на кону будущее целого поколения, сообщает 8 мая Rheinische Post, ссылаясь на данные Международного чрезвычайного детского фонда ООН.

hdptcar Солдат. Южный Судан

По данным ЮНИСЕФ, из-за последствий гражданской войны в Южном Судане страдает много детей: около двух миллионов детей постоянно находятся в бегах, половина из них в соседних странах.

По статистике, трое из пяти беженцев в переполненных лагерях на территории Уганды, Кении, Эфиопии и Судана — несовершеннолетние из Южного Судана.

«Это — один из самых страшных кризисов беженцев во всем мире, — сообщает представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Африке Валентин Тапсоба. — Ситуацией в Южном Судане я обеспокоен больше всего».

Тапсоба призывает к помощи международное сообщество.

«Нам нужна оперативная и всесторонняя помощь мирового сообщества, чтобы спасти жизни этих детей», — добавляет он.

По словам Тапсоба, дети из Южного Судана страдают физически и морально. Более 75 тыс. несовершеннолетних за период войны бежали в соседние страны без сопровождения взрослых.

Гражданская война в Южном Судане началась в декабре 2013 года. Это — вооруженный конфликт между представителями племенного союза нуэр и народа динка, причиной которого послужила попытка государственного переворота и увольнение с поста вице-президента Риека Мачара.