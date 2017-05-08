Пекин, 8 мая, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по итогам апреля 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 15% по сравнению с апрелем 2016 года. об этом сегодня, 8 мая, сообщает главное таможенное управление КНР.

Shamil Khakirov Контейнеры

Сообщается, что общий объем двусторонней торговли в апреле 2017 года составил $6,59 млрд против $5,59 млрд за аналогичный период прошлого года. Китайский экспорт в Россию в апреле составил $3,21 млрд, а импорт из России — $3,37 млрд.

В целом объем двусторонней торговли между Россией и Китаем за первые четыре месяца 2017 года вырос на 26,2% — до $24,7 млрд. При этом китайский экспорт в Россию за четыре месяца вырос на 22% по сравнению с тем же периодом 2016 года, а импорт из России вырос на 30,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,2% и составил $69,525 млрд. При этом китайский экспорт в Россию вырос на 7,3% до $37,297 млрд, а импорт из России упал на 3,1% — до $32,228 млрд.