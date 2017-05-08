Москва, 8 мая, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Выборы президента Франции стали знаковыми для формирующейся сегодня новой мировой архитектуры и явились своего рода испытанием на прочность для единой Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Lorie Shaull Сторонники Макрона празднуют победу

«Это было голосование скорее не за Макрона, а против возможности повторения сценария Brexit в Пятой Республике. И естественно, здесь Запад употребил все свое влияние, и вся пропагандистская машина во Франции и за ее пределами была брошена на поддержку Эмманюэля Макрона — кандидата, который вырос на политическом небосклоне Французской Республики буквально за год с небольшим», — отметил Слуцкий.

По его словам, в силу всех этих факторов пока очевидно, что внешняя политика Франции во главе с президентом Макроном в ближайшее время останется прозападной, пронатовской и сдержанной по отношению к России.

Вместе с тем Макрон — интересный и достаточно молодой политик и нельзя исключать, что он сможет открыть для себя Россию и оценить должным образом потенциал российско-французского сотрудничества, полагает парламентарий.

«Именно на это будет нацелена моя деятельность, деятельность моих коллег по комитету и депутатской группе «Дружбы» с парламентом Франции после того, как там пройдут парламентские выборы 18 июня», — заверил Слуцкий.

Глава комитета также отметил успех «Национального фронта», который увеличил свой электорат почти вдвое с предыдущих президентских выборов 2012 года. Для лидера Нацфронта Марин Ле Пен поддержка 10,6 млн французов на выборах против «общего кандидата Запада» Макрона стала рекордом за всю историю ее партии.

«И это говорит о росте протестных настроений в самом центре Европе, о росте числа несогласных с нынешней моделью общих европейских ценностей, которая зачастую навязывается из-за океана», — заключил Слуцкий.

7 мая во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Победу с 65,82% голосов одержал Эммануэль Макрон, за Марин Ле Пен проголосовали 34,18% избирателей.