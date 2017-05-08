Таллин, 8 мая, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Эстонии начались масштабные международные военные учения военного блока НАТО под названием «Весенний шторм-2017». Об этом сегодня, 8 мая, сообщает Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Marines.mil Штурмовой десантный корабль во времяя учений Весенний Шторм 2017

Речь идет о военных учениях, в которых примут участие почти 9 тысяч военнослужащих стран НАТО.

«Около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 13 стран примут участие в масштабных учениях НАТО Kevadtorm-2017 («Весенний шторм-2017») вместе с эстонскими военными. Всего в учениях, которые пройдут с 8 по 26 мая, будут задействованы почти 9 тысяч военных», — сказано в сообщении Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Известно, что маневры пройдут в северо-восточной части Эстонии недалеко от границы с Российской Федерацией.

Уточняется, что в учениях примут участие более 800 военнослужащих Великобритании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона Североатлантического альянса. Будут также задействованы порядка 300 французских военнослужащих из этого же батальона.

Бундесвер пришлет на учения около 400 военнослужащих. Подразделения размером с роту будут представлять Литву, Латвия и США. Кроме того, в учениях будут задействованы военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Испании и Грузии.

В ходе учений будут использовать американские танки M1A2 Abrams, британские Challenger 2 и французские Leclerc. Также будут задействованы боевые машины пехоты союзников и эстонских Сил обороны: CV9035, Warrior, Bradley, VBCI, Marder.