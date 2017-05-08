Таллин, 8 мая, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В отличие от Москвы, принявшей стратегическое решение о сносе пятиэтажных домов советского периода, в Эстонии проблему «хрущевок» решили проще: продлили сроки эксплуатации, а вопрос реконструкции переложили на собственников. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает эстонский телеканал ETV+, отмечая, что в ходе дискуссий о судьбе «хрущевок» в середине 2000-х годов вариант сноса и строительства новых домов был отвергнут из-за дороговизны проекта. В итоге был выбран вариант их реконструкции и поддержания в эксплуатационном состоянии как минимум еще на ближайшие 20 лет.

Эстония.Таллин. Хрущевки. 1962

Советник Департамента технического надзора Эстонии Валмонд Микли считает, что рано или поздно существование таких домов станет невыгодным для собственников и те решат их покинуть: «Когда-нибудь настанет время, когда содержание будет бессмысленным с экономической точки зрения. Расходы будут слишком высоки».

Он затруднился назвать точные сроки эксплуатации таких домов, но признался, что, когда необходимо, сроки эксплуатации таких домов в современной Эстонии все время передвигаются вперед: «Прогнозы делались неоднократно, дата постоянно сдвигается. Когда эти дома строили в советское время, думали, что они простоят 25 лет. 10 лет назад говорили, что они простоят еще 20 лет. Я сам считаю, что и через 20 лет с этими домами ничего страшного не произойдет».

Верят в «долговечность» советских пятиэтажек и эстонские специалисты. По словам профессора Таллинского технологического университета Ярека Курницки, «если говорить о несущих конструкциях, то их срок эксплуатацию можно продлить с помощью различных методов».

«Если мы говорим о некоторых бетонных элементах домов в таллинском районе Мустамяэ, например, то арматура в их панелях может проржаветь и внешний слой панелей может отвалиться. Во время реконструкции эту проблему устраняют. Еще одна проблема — балконы подобных домов. Некоторые элементы балконов могут отвалиться, это тоже исправляется в ходе реконструкции», — пояснил он.

В министерстве экономики и коммуникаций Эстонии также публично заверяют, что нынешние «хрущевки» еще простоят не один год.

Вариант реконструкции вместо сноса объясняется его дешевизной, подтвердили в Союзе квартирных товариществ Эстонии: «Снос здания обойдется в 100 евро за квадратный метр, а строительство новых квартир — еще примерно 1200 евро за квадратный метр. При этом реконструкция жилого дома советской постройки обойдется в 250−300 евро за квадратный метр».

Выбор в пользу продления сроков эксплуатации также объясняют бедностью жителей страны, так как львиную долю расходов будет нести владелец недвижимости, то есть сами жильцы. «У нас просто не настолько богатые жители, которые смогли бы позволить себе новые квартиры в случае выселения и сноса старого жилья», — сказал член правления Союза квартирных товариществ Урмас Марди.

В то же время признано, что такой «экономный» вариант сохранения «хрущевок» в Эстонии чреват серьезными опасностями для жильцов. Одна из главных опасностей при реконструкции дома, построенного в прошлом веке, или при ремонте отдельных квартир связана с вентиляцией. Так, нарушение строительных норм при проведении ремонта уже стало причиной трагедии в столичном районе Копли, когда дети погибли, отравившись угарным газом.

Также в министерстве экономики и коммуникаций Эстонии признают, что программа финансовой поддержки государством реновации пятиэтажных домов касается, в основном, замены тепловых и электрокоммуникаций, а также внешнего утепления дома. Для этого квартирные товарищества должны самостоятельно и под свою ответственность брать специальные кредиты, рассчитанные за десятилетие выплат. Однако уже известно, что эта программа скоро завершится. В Союзе квартирных товариществ заявили, что средства, которые выделяют на реконструкцию старых домов в Эстонии, закончатся в конце 2018 года. Союз уже обратился к Минэкономики и Министерству финансов с просьбой изыскать дополнительно 25 млн евро. Один из вариантов, предложенных государству, — взять международный кредит. Окончательное решение пока не принято, и чиновники продолжают изучать вопрос.

Отдельной и на сегодняшний день самой серьезной проблемой с пятиэтажками остаются брошенные и частично пустые дома в регионах Эстонии, из которых уезжают жители. Например, в Кохтла-Ярве (северо-восток), где под снос могут пустить 25 домов, или Валга (южная Эстония), где проведенное несколько лет назад исследование предполагало снос 60 домов.