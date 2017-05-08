Париж, 8 мая, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Марин Ле Пен останется неоспоримым лидером «Национального фронта» даже после поражения во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сегодня, 8 мая, заявил вице-президент «Национального фронта» Флориан Филиппо в эфире радиостанции Europe 1.

Blandine Le Cain Кандидат в президенты Франции Мари Ле Пен

Филиппо был задан вопрос: «Останется ли Ле Пен на посту лидера «Национального фронта» после того, как она потерпела поражение во втором туре президентских выборов во Франции?»

«Конечно! Она привела нас к абсолютному историческому рекорду», — сказал вице-президент «Национального фронта».

Он подчеркнул, что поражение Ле Пен во втором туре не является «персональным провалом», и все члены партии готовы реформировать «Национальный фронт» под руководством Ле Пен.

По словам Филиппо, целью является создание конгресса, в результате чего должна быть создана «еще более сплоченная и эффективная» структура, которая позволит «добиться власти и оздоровить страну».

«Возможно, мы создадим конгресс, чтобы все поменять», — сказал вице-презиент «Национального фронта» отвечая на вопрос о том, что подразумевает «модернизация» Нацфронта, о которой ранее заявила Ле Пен.

Кроме того, Филиппо добавил, что альянс с партией Николя Дюпон-Эньяна «Вставай, Франция» остается в силе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, который набрал 66,06% голосов избирателей. Ле Пен набрала 33,94% голосов.