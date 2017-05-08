Таллин, 8 мая, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Эстонии начинаются крупнейшие военные учения «Весенний шторм», в которых задействованы более 9000 военнослужащих — как Сил обороны, так и добровольного ополчения Kaitseliit. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве обороны страны, отметив, что это крупнейшие учения подобного рода. Примечательной особенностью их проведения является то, что в учениях принимает рекордное число иностранных военных — около 2300 военнослужащих из 13 зарубежных стран — как членов НАТО, так и внеблоковых Финляндии, Швеции, Украины и Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Сообщается, что более 800 военных представляют Великобританию, 400 военных прибыли из Германии и 300 из Франции. Подразделения размером с роту представляют Вооруженные Силы США, Латвии и Литвы. Кроме того, представлены и подразделения военнослужащих из других стран-членов НАТО — Нидерландов, Польши, Канады и Испании.

По словам главнокомандующего Силами обороны Эстонии, генерала армии Рихо Терраса, лучше всего обучаться защите Эстонии непосредственно здесь, на месте вместе с союзниками. По его мнению, это поможет укреплению единого понимания боевых задач, военного братства и получению союзниками опыта на местности.

«Особенно важно, что Первая пехотная бригада Сил обороны Эстонии сможет научиться взаимодействию на практике с прибывшими сюда британскими, французскими и датскими союзниками», — подчеркнул он.

Учения «Весенний шторм» продлятся до 26 мая на территории северо-восточных уездов страны Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Традиционно учения являются итоговыми для служащих срочной службы, призванных в Силы обороны Эстонии в июле и в октябре 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с момента вступления Эстонии в НАТО в марте 2004 года по восходящей растут как милитаризация экономики страны (только прямые расходы на оборону составили в 2017 году рекордные 2,17% от ВВП), так и количество присутствующих в стране иностранных подразделений — от постоянного базирования на аэродроме Эмари самолетов стран-членов НАТО до размещения в военном городке Тапа на постоянной основе сил быстрого реагирования НАТО в объеме бригады, а также воинских подразделений США с тяжелым вооружением. Помимо закупки новых вооружений и боеприпасов, Силы обороны Эстонии наращивают тренировочный процесс и проводят различные военные учения — как с привлечением союзников по НАТО, так и ополчения, сил МВД и различных общественных патриотических организаций и НКО. С 2014 года в гимназиях Эстонии появился новый предмет «Государственная оборона», а старшеклассников отправляют в военные лагеря.