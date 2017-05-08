Киль, Германия, 8 мая, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В федеральной земле ФРГ Шлезвиг-Гольштейн может сформироваться правящая коалиция, сообщает 8 мая информационное агентство T-online.

Fry1989 Флаг Карта Шлезвиг-Гольштейн

Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Даниэль Гюнтер, занявший пост премьер-министра, обозначил после проведения выборов цель — создать коалиционное правительство. По его мнению, правящая коалиция должна состоять из ХДС, Свободной партии Германии (СДП) и партии Зеленых.

Эту возможную коалицию называют флагом Ямайки, так как официальный цвет ХДС — черный, СДП — желтый, а Зеленых — зеленый.

Эксперты не исключают возможность объединения ХДС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), однако представители обеих партий не приветствуют данную альтернативу.

Последние пять лет правящей коалицией был союз из СДПГ, Зеленых и партии датского меньшинства Союза южношлезвитских избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на земельных выборах в федеральной земле ФРГ Шлезвиг-Гольштейне 7 мая победила партия (ХДС).

Согласно результатам выборов, за ХДС проголосовали 32% избирателей, за СДПГ — 27,2%, за партию Зеленых — 12,9%, за Свободную демократическую партию — 11,5%, за «Альтернативу для Германии» — 5,9%, за Союз южношлезвитских избирателей — 3,3%.