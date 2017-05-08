Москва, 8 мая, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что украинские власти саботируют выполнение Минских соглашений. Об этом глава МИД РФ заявил в интервью телеканалу «Мир», обнародованном сегодня, 8 мая.

Александр Горборуков ИА REGNUM Огонь

По словам Лаврова, Киев саботирует выполнение Минских договоренностей, организует провокации на линии фронта в Донбассе, а также не выполняет политическую часть комплекса мер.

«У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей, прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей. Примеров тому множество. Это касается и полного саботирования политического процесса, и организации на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства вновь подчеркнул, что никакой альтернативы Минским соглашениям не существует.

Лавров напомнил, что на переговорах в Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнули — никакой альтернативы Минским соглашениям на данный момент не существует. В существующих реалиях ничего более конструктивного, чем Минские соглашения, разработать вряд ли удастся.

В связи с этим Путин и Меркель сошлись на том, что продолжат работу по урегулированию украинского конфликта в рамках нормандского формата, на уровне глав внешнеполитических ведомств, на уровне экспертов, а также в рамках контактной группы, в которой за одним столом представлены и киевские власти, и представители Донецкой и Луганской Народных Республик.