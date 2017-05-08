Ташкент, 8 мая, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Национальный телеканал «Узбекистон» раскритиковал работу органов внутренних дел, передает корреспондент ИА REGNUM. Критика прозвучала, пожалуй, впервые в новейшей истории узбекского телевидения.

Шеврон МВД Узбекистана

Как сообщает 8 мая Газета.уз, телеканал представил выпуск передачи «Время диалога», в котором критически оценена работа милиции, «приведены интервью случайных прохожих, которые выражают свое отношение к сотрудникам правоохранительных органов, зачастую негативное». В частности, граждане указывали на грубое и неуважительное отношение сотрудников милиции, отмечали случаи, когда они «избивали лежачего человека» и «бездействовали, проходя мимо уличных потасовок», приведены кадры, в которых происходит столкновение группы подростков при невмешательстве милиции.

«Мы много раз были свидетелями того, как некоторые сотрудники органов внутренних дел делали вид, что не замечают драки, которые происходят рядом с ними. Они наверняка думают: «Если это не моя территория, зачем мне вмешиваться?» Как они намерены таким образом быть примером, как собираются завоевать доверие народа?», — говорится, в частности, в передаче.

В свою очередь, Главное управление внутренних дел Ташкента официально опровергло видеоматериалы, представленные в передаче, и назвало их инсценировкой. Согласно проведенному ГУВД расследованию, «авторы передачи использовали кадры инсценированной драки молодых людей из передачи «Играющие с огнем» от 7 октября 2014 года».

ГУВД также опровергло и другие факты, представленные телевидением.

Как ИА REGNUM сообщало ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом определил важнейшие направления реформирования системы органов внутренних дел. Одной из основных функций милиции определено служение народу. Документом регламентировано обеспечение системного адресного диалога с народом, развитие тесного взаимодействия с органами самоуправления граждан, другими институтами гражданского общества, оказание всестороннего содействия в решении насущных проблем населения.