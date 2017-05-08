Сеул, 8 мая, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы Южной Кореи приведены в повышенную боевую готовность на случай возможных провокаций со стороны Корейской Народно-Демократической Республики в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Республике Корея 9 мая. Об этом сегодня, 8 мая, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюн.

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Он заявил, что южнокорейские военные опасаются очередных провокаций со стороны Северной Кореи в связи с приближением президентских выборов на юге. Мун Сан Гюн также отметил, что армия Южной Кореи вынуждена принимать повышенные меры безопасности с учетом резко возросшей активности КНДР все последние месяцы.

Также спикер подчеркнул, что как только новый президент будет избран, он возьмет на себя руководство обороной страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая-женщина президент южной Кореи Пак Кын Хе была смещена со своего поста в результате процедуры импичмента в связи с обвинениями в участии в коррупционных аферах своей подруги.