Брюссель, 8 мая, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил Турцию о последствиях возвращения в страну закона о смертной казни, сообщает 8 мая Der Kurier.

Vera Kratochvil Турция и Евросоюз

«Если турецкое руководство возвратит в страну смертную казнь, то все переговоры между Турцией и руководством, а также членами Евросоюза будут прекращены», — предупреждает Юнкер.

Напомним, нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил смертную казнь в 2004 году, находясь на тот момент на посту главы правительства. После попытки государственного переворота в июле 2016 года Эрдоган неоднократно высказывался за повторное введение смертной казни.

Также председатель Комиссии высказался за введение моратория на финансовую поддержку Турции.

«Это абсурд — вкладывать деньги в образование тех же судей, когда именно они массово сидят в тюрьмах», — привел пример Юнкер.

После попытки переворота около 4200 судей и прокуроров были уволены, многие из них были посажены в тюрьму. Это почти треть всех работников страны. До переворота в Турции наcчитывалось 14 тыс. судей и прокуроров.

После проведения турецкого референдума 16 апреля Турция стала президентской республикой, что дает право Эрдогану проводить референдумы касательно тех или иных вопросов. Президент Турции не раз высказывался за то, чтобы провести референдум о возвращении в страну смертной казни, а также о прекращении переговоров с Брюсселем по поводу членства в Евросоюзе.