Тамбов, 8 мая, 2017, 09:16 — ИА Регнум. «Житье-Бытье» опубликовало материал под заголовком «Администрация Тамбова получила «неуд» за ремонт дорог». Отчет администрации города по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автодорог, который муниципалитет провел в 2016 году, заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации города Андрей Игнатов представил депутатам Гордумы. По его словам, несмотря на то, что практически половина дорог областного центра не соответствует нормативным показателям, в прошлом году в городе провели большую работу по улучшению ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Тамбовская Область СМИ

«На гарантийном обслуживании сейчас находится порядка 99 автодорог. В марте мы провели проверку их состояния, и могу вас заверить — выявлены недостатки на 43 из них. Это примерно 45%, но при этом разрушения не превысили 1%», — цитирует издание Игнатова.

Такая мизерная цифра разрушений вызвала возмущение в зале и в президиуме Гордумы, поэтому докладчика попросили прерваться.

«Это я слушать уже больше тоже не могу, — отреагировал на оптимистичное заявление о состоянии тамбовских дорог глава города Сергей Чеботарев. — В ближайшее время соберу на совещание все дорожные службы. Мы проанализируем работу не только по гарантийным дорогам, но и в целом определимся, как нам дальше двигаться. Гарантийные дороги — это святое. И понятно, что необходимо сделать все, чтобы заставить подрядчиков выполнить все необходимые виды работ. Что касается новых дорог (а их будет у нас, конечно, не так много, как в прошлом году), — они должны быть качественными. И построены они должны быть там, где экстренно необходимы. Что касается ямочного ремонта и содержания, которые проводятся в грязь, никто этого специально не делает, жизнь иногда вынуждает, такие случаи бывают…».

В публикации отмечается, что, несмотря на оптимистичный отчет мэрии, депутаты не признали работу администрации города по содержанию и ремонту автомобильных дорог удовлетворительной. Профильному комитету поручили провести работу с подрядчиками и обязать их привести в порядок гарантийные улицы в срок до 1 июля этого года. В случае отказа выполнить ремонт администрацию обязали обращаться в суд и требовать выполнения всех обязательств по контракту.

«Комсомольская правда» коснулась демографических проблем Тамбовской области на примере Гавриловского района. Ситуация, которая сейчас сложилась в данном муниципалитете, является, пожалуй, типичной для всего региона в целом, полагает еженедельник. Одна из самых серьезных проблем здесь — сокращение численности населения. Согласно официальным данным, за последние 5 лет численность жителей Гавриловского района снизилась на 1056 человек, а это почти 9% населения района.

«Все наши визиты в территории связаны с изучением положения дел в области здравоохранения, образования, школьной и дошкольной сферы, дополнительного образования, — приводит издание слова главы региона Александра Никитина. — На сегодняшний деньпоказатели смертности в нашем регионе в разы превышают показатели рождаемости. Наша задача — не просто выяснить, почему это происходит, нам нужно понять, что мы можем сделать для того, чтобы изменить динамику ситуации».

Вопрос оказания своевременной высокопрофессиональной медицинской помощи в отдаленных районах области неразрывно связан с демографической ситуацией. Гавриловский район по уровню смертности находится в региональном рейтинге на 13 месте, в последние годы здесь удалось более чем на треть снизить количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, но, вместе с тем, по данным специалистов, серьезно выросла смертность от онкологических болезней. По словам главного врача Гавриловской ЦРБ Надежды Вышковой, в лечебном учреждении остро ощущается нехватка медицинских кадров. На сегодняшний день укомплектованность врачами составляет менее 56%, средним медицинским персоналом — 59,4%.

Привлечь специалистов удалось благодаря федеральной программе «Земский доктор», за последние несколько лет в лечебное учреждение пришли работать пять молодых специалистов — участников проекта. Но этого недостаточно. По словам местных школьников, которые уже в этом году заканчивают школу, многие из них хотят связать свое будущее с медициной. Губернатор напомнил ребятам, что получить престижное медицинское образование сейчас можно и в Тамбовской области.

О возможной установке беби-боксов в Тамбове пишет «Житье-Бытье». Издание напоминает, что в марте текущего года в Госдуму уже в третий раз внесли законопроект о беби-боксах. На сегодняшний день в России действуют более 20 таких устройств в 13 регионах, в них подбросили 35 малышей. В этот же срок суды за убийство младенцев осудили 619 женщин. Необходимость размещения беби-боксов рассмотрели и в Тамбовской области. По словам депутата Госдумы от Тамбовской области Тамары Фроловой, у этих устройств есть как сторонники, так и противники.

«Но все-таки больше людей склоняется к тому, что беби-боксы нужны, — цитирует издание Тамары Фролову. — Каждая младенческая жизнь для нас бесценна. И если эта инициатива позволит сохранить хотя бы одну жизнь, она стоит того, чтобы быть принятой». Всего за 2016 год в Тамбовской области было всего три отказа от детей.

В модернизацию системы теплоснабжения Тамбова в ходе подготовки к отопительному сезону 2017−2018 годов вложит 700 млн рублей. Эти вложения, по словам губернатора Александра Никитина, должны «кардинально изменить положение дел в грядущем отопительном сезоне», информирует «Парламентская газета». В публикации отмечается, что за отопительный период 2016—2017 годов в регионе не было аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Но «из-за изношенности инженерных коммуникаций» случались кратковременные перерывы в электро-, тепло-, газо-, водоснабжении и водоотведении потребителей.

Россельхозбанк вложил в развитие АПК Тамбовской области 73 млрд рублей, пишет «Коммерсант. Черноземье» по итогам встречи председателя правления банка Дмитрия Патрушева с губернатором Александром Никитиным. Филиал оказал поддержку в реализации в регионе 23 инвестпроектов с общим объемом финансирования более 21 млрд рублей. В I квартале 2017 года тамбовский филиал финорганизации выдал аграриям 2,9 млрд рублей — на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тамбовская область вошла в топ-5 крупнейших российских производителей сахара РФ: аграрии региона собрали более 4,5 млн т сахарной свеклы, сообщают «Известия». Валовый сбор в России в прошлом составил рекордные 51,4 млн тонн. В этом году область увеличит посевные площади. В регионе уже засеяно более половины сельскохозяйственных полей. Всего в этом году под яровые культуры отведено свыше 1,2 млн га полей, площади под зерновые и зернобобовые увеличены на 61 тыс. га. В регионе планируют собрать 4,5 млн т сахарной свеклы, 650 тыс. т подсолнечника. Все посевные площади составляют почти 1,8 млн га.

«Известия» представили проект «Семь дней Победы», стартовавший в Тамбове. В его рамках в преддверии Дня Победы для местных жителей будет организовано несколько концертных программ. Инициатором мероприятия выступил Тамбовский молодежный театр, коллектив которого будет выступать на Первомайской площади в течение недели. Помимо этого, в местном сквере будет организована выставка детских рисунков и инсталляции, посвященные Великой Отечественной войне, а также выступят творческие коллективы города и области. В рамках проекта местные жители смогут ознакомиться с коллекциями оружия и старинных автомобилей, а также подписать открытки для ветеранов, которые передадут им 9 мая во время торжественных мероприятий. Проект завершится концертной программой «День Победы» и праздничным салютом.

Из Тамбова будут летать самолеты в Сочи и Анапу. Авиакомпания «РусЛайн» запускает маршруты по двум популярным курортным направлениям: с 31 мая — в Сочи, с 1 июня — в Анапу. Стоимость билетов до Сочи стартует от 6385 рублей, перелет займет 1 час и 55 минут. Самый дешевый билет на авиарейс до Анапы обойдется в 6185 рублей, время полета составит 1 час 50 минут, информирует «Тамбовский меридиан».

1 мая в Тамбове торжественно открылся сезон фонтанов. Всего в Тамбове насчитывается 20 работающих фонтанов, пишет «Тамбовская жизнь». Без многих из них уже невозможно представить себе облик города. Таких, например, как «Дружба народов» на Привокзальной площади, на площади Ленина или в парке музейного комплекса «Усадьба Асеева». Некоторые запустили еще на прошлой неделе, например, шар-фонтан у памятника Сергееву-Ценскому. Два «плавающих» в канале реки Цны заработают только после подключения к другой трансформаторной подстанции. Новинка летнего тамбовского сезона — фонтан перед Центром единоборств на Мичуринской. Он является «пешеходным» и выполнен по такому же принципу, как в парке Победы. Его струи высотой в три метра вечером освещаются подсветкой. На его постройку было потрачено 13 млн рублей.