Остин, США, 8 мая, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Техас Грег Эббот подписал закон, которые запрещает на территории штата «города-убежища» для беженцев, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов узнавать иммиграционный статус у любого человека, которого они останавливают. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает Fox News.

Иллюстрация журнала PUCK. Республиканская идея защиты Американских рабочих. США. 1888

Губренатор Эббот не сделал какого-либо публичного уведомления о том, что собирается подписать такой закон. Он лишь написал в своем аккаунте в Twitter, что такой закон подписан, а в социальной сети Facebook велась видеотрансляция церемонии подписания.

«Сегодня вечером я подписал закон, который запрещает города-убежища в Техасе. Суровые наказания нарушителям», — написал Эббот в своем Twitter-аккаунте.

В ходе церемонии подписания закона, которая транслировалась в Facebook, губернатор Техаса пригрозил, что любым официальным лицам, в том числе сотрудникам полиции, которые откажутся выполнять положение закона, может грозить увольнение и даже тюремный срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение свернуть федеральную программу финансирования так называемых «городов-убежищ», власти которых не выдают нелегальных иммигрантов правоохранительным органам.

Президент Трамп прямо заявил, что такие города опасны для страны. Он подчеркнул, что все сотрудники правоохранительных органов США считают, что «города-убежища» — это катастрофа.