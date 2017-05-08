Москва, 8 мая, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин побывал в гостях у бывшего представителя КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева — резидента под началом которого Путин работал в Дрездене во второй половине 80-х годов. Об этом сегодня, 8 мая, сообщают «Вести».

Kremlin.ru Владимир Владимирович Путин встретился с Лазарем Лазаревичем Матвеевым

Путин приехал к своему бывшему руководителю в микрорайон Жулебино, расположенный на востоке Москвы, чтобы поздравить его с юбилеем — Матвееву сегодня исполнилось 90 лет.

Вместе с главой государства домой к Матвееву приехали его бывшие коллеги по работе в ГДР — Николай Токарев и Сергей Чемезов. Напомним, Токарев сейчас возглавляет «Транснефть», а Чемезов — «Ростех».

Российский лидер тепло поздравил бывшего резидента с юбилеем, а также наступающим Днем Победы. Путин предложил поднять тост за здоровье юбиляра.

В качестве подарка Путин вручил Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты «Правда», выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.

Напомним, с 1985 по 1990 годы Путин, который тогда работал в КГБ, проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет его повысили в звании до подполковника и в должности до старшего помощника начальника отдела. В 1989 году Путин был награжден бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР».