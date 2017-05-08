Париж, 8 мая, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Главы ряда государств и правительств поздравили Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции, пишет 8 мая Der Kurier.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

В десятиминутном телефонном разговоре с Ангелой Меркель Макрон поблагодарил канцлера Германии за поздравления, а также пообещал в скором времени приехать в Берлин.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что нацелена на сотрудничество с новым президентом Франции, как до, так и после Brexit.

Президент США Дональд Трамп поздравил Макрона с «великой победой» в своем Twitter.

«Китай готов сотрудничать с Францией и повышать уровень стратегического партнерства», — говорилось в письме от Си Цзиньпина.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что обе страны должны сотрудничать в борьбе против радикального исламского терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая завершился второй тур президентских выборов во Франции, в результате которого победил глава партии «Вперед!» и бывший министр экономики Эммануэль Макрон.