Вашингтон, 8 мая, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама призвал Конгресс не отменять его реформу здравоохранения (Obamacare). Об этом сегодня, 8 мая, пишет Politico.

Obamacare

Обама считает реформу здравоохранения Obamacare одним из наиболее важных достижений двух своих президентских сроков. Это реформа была крайне ненавистна республиканцам, которые пытались её отменить 11 раз. Отмена Obamacare была одним из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента США Дональда Трампа.

Но даже у Трампа не получилось сразу отменить Obamacare, так как республиканцы не смогли придумать адекватной замены.

Однако на минувшей неделе палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, отменяющий Obamacare. Этот законопроект также вводит другую систему здравоохранения, которая устраивает республиканцев.

Провести этот законопроект через палату представителей удалось с перевесом всего в один голос. Примечательно, что в 2010 году Obamacare была введена также при минимальном перевесе голосов. Теперь республиканский законопроект будет рассматривать сенат Конгресса США.

Экс-президент Обама решил обратиться к Конгрессу, с просьбой не отменять его детище и подумать о малоимущих гражданах, которые могут получить нормальное медицинское обслуживание только благодаря Obamacare.

«Я надеюсь, что нынешние члены Конгресса признают, что требуется не много смелости, чтобы помочь тем, кто и так могуществен и влиятелен, но требуется большая смелость для того, чтобы отстаивать права уязвимых, больных, слабых. Я горячо надеюсь, и миллионы людей горячо надеются, что, независимо от партии, подобная смелость все еще возможна», — сказал Обама, выступая в Бостоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, альтернативы Obamacare, которые пытаются воплотить в жизнь республиканцы, довольно спорны. Так Беспартийное бюджетное управление Конгресса США оценило влияние предыдущей попытки республиканцев отменить Obamacare. По этим оценкам, отмена Obamacare и введение республиканских альтернатив оставило бы 24 млн американцев без медицинской страховки. Новую инициативу управление пока не оценивало.