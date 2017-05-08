Берлин, 8 мая, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Все больше турецких бывших государственных служащих просят убежища в Германии, сообщает 7 мая Morgenpost, ссылаясь на официальные данные Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев ФРГ.

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На сегодняшний день ведомство насчитывает 450 заявок от бывших дипломатов, военнослужащих, судей и других чиновников с семьями.

Всех их обвиняют в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США и подозреваемым в организации попытки военного переворота в Турции в 2016 году.

Всего в ведомстве насчитывается 7,7 тыс. заявок от турецких граждан на предоставление убежища. В 2016 года квота для турок составила 8%.

После попытки государственного переворота в Турции было уволено 130 тыс. чиновников, тысячи из них попали в тюрьмы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что Фетхуллах Гюлен напрямую причастен к данному событию и требует эго экстрадиции у властей США.