Оха, Сахалинская область, 8 мая, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Мэра сахалинской Охи Сергея Гусева охотинспекторы задержали с незаконно добытым диким гусем. Сам мэр вины не признает, передает корреспондент ИА REGNUM.

Охота на гуся с приманкой

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Официально охота на диких гусей на Сахалине начинается 13 мая. В ходе рейда, проведенного инспекторами островного Минлесхоза, охотхозяйства и сотрудниками СОБР, были задержаны четверо человек, в том числе и мэр Охи Сергей Гусев, при которых были обнаружены тушки гусей. При них же было найдено полностью готовое к охоте снаряжение, включая гладкоствольное оружие, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

Инспекторы составили протоколы и направили дело в суд.

Сам Сергей Гусев утверждает, что ни на каких гусей он не охотился, а тоже проводил рейд.

«Я знаю, что сезон начинается с 13 мая. Все проводили рейды, я тоже проводил рейд», — сообщил Гусев ИА Сахалинмедиа.

При этом один из четверых задержанных сообщил, что гуси — полностью на его совести, а мэр Охи вообще не при чем.

За незаконную охоту виновным грозит лишение права охотится сроком на 1 год. Суд может принять решение об изъятии оружия.

Ранее новый мэр Охи Сергей Гусев произвел в администрации кадровые перестановки, назначив вице-мэром своего адвоката.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра в столице сахалинских нефтяников Охе сопровождались большим количеством скандалов. Коммунисту Сергею Гусеву противостоял Денис Кан, единоросс и ставленник областного правительства. Гусев победил, набрав наибольшее количество голосов. Однако ТИК Охинского района пыталась отстранить его по формальной причине — Гусев не предоставил справку об увольнении с предыдущего места работы. Суд факт нарушения признал, но учел волю населения Охи и Гусев стал мэром. Председатель ТИК Охинского района в СМИ заявила о том, что намерена обжаловать решение суда.