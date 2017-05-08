Брюссель, 8 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с беспокойством смотрит на критику членов немецкой Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по поводу увеличения расходов на оборону, сообщает 7 мая Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг ген секретарь НАТО

«Мы должны увеличить расходы на оборону не для того, чтобы сделать президенту США одолжение, — отмечает Столтенберг в интервью 6 мая немецкому журналу. — Мы должны выполнить обещания, данные на саммите в Уэльсе».

Президент США Дональд Трамп призывает союзников по НАТО выполнить свои обещания и увеличить свои оборонные бюджеты.

В 2014 году на саммите в Уэльсе в виду «аннексии Крыма Россией» руководства всех стран-членов договорились увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП.

Критиками данного соглашения со стороны Германии являются социал-демократы. В марте 2017 года министр иностранных дел Габриэль Зигмар во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил отказ выполнять данные требования.

Председатель социал-демократов Мартин Шульц занимает ту же позицию.

Данный вопрос будет поднят в рамках саммита членов НАТО 25 мая в Брюсселе.