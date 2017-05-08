Вашингтон, 8 мая, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Сообщается, что Пентагон готов выделить дополнительно $7,5 млрд в течение пяти лет на расширение присутствия вооруженных сил США в АТР. Речь идет об обновлении военной инфраструктуры, проведении дополнительных военных учений, а также размещение сил и кораблей.

Югасов Владимир ИА REGNUM Пентагон

Данная мера в Вашингтоне рассматривается как демонстрация заинтересованности США в данном регионе в свете роста напряженности на Корейском полуострове.

Данную инициативу выдвинул одиозный сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн. Он был поддержан другими законодателями, а затем и министром обороны Джеймсом Мэттисом и главой Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США Харри Харрисом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая президент США Дональд Трамп подписал закон федеральном бюджете на 2017 финансовый год (завершается 30 сентября 2017 года).

Общий размер федерального бюджета США на оставшийся период составил $1,1 трлн. На оборонные расходы из этой суммы выделено $598 млрд.