Хабаровск, 8 мая, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей в Хабаровском крае запустили акцию «Бессмертный полк» в интернете. Жители региона уже успели опубликовать сотни военных историй о своих родных и близких, передает корреспондент ИА REGNUM.

Presidential Press and Information Office Бессмертный полк

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По данным регионального координатора «Бессмертного полка» Андрея Белоглазова, к акции уже присоединились пользователи «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и «Инстраграмм».

"Хабаровск может стать первым в России регионом, где жители запустили акцию в глобальной паутине. Соцсети позволят ознакомиться с историями фронтовиков большому количеству людей. Если само шествие состоится 9 Мая, то в сети акция идет сейчас и продолжится после праздника», — подчеркнул Андрей Белоглазов.

«То, что «Бессмертный полк» пришел в соцсети — вполне логичное продолжение акции, учитывая, что интернетом сейчас пользуется почти каждый житель региона. Мы заметили, что ближе к Дню Победы люди стали публиковать фото и истории своих родных. Нам оставалось только поддержать начинание и развить эту отличную идею», — рассказал известный хабаровский блогер Роман Федоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах ДФО в канун Дня Победы проходят митинги, волонтеры продолжают искать родственников погибших, не гаснет вечный огонь. В ЕАО Открылась экспозиция «Бессмертные дела», во Владивостоке зажгли факел от Вечного огня, который затем доставили в Санкт-Петербург на церемонию объединения Вечных огней