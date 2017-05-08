Берлин, 8 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. В Германии 15 тыс. беженцев живут во временном убежище, сообщает 7 мая Die Zeit.

Лагерь беженцев

Эти данные взяты из опроса Der Spiegel по всем 16 федеральным землям Германии. Данные показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом: в 2016 году около 70 тыс. беженцев на территории ФРГ проживали во временном убежище.

Самое большое количество таких беженцев насчитывается в Берлине — 13,4 тыс. человек. Из них более двух тыс. остро нуждаются в улучшении жилищных условий.

В Северном Рейне-Вестфалии в хорошем жилище нуждаются 1600 беженцев, в Гамбурге — 600.

Согласно статистике, более 80 тыс. жителей Германии добровольно пожертвовали в 2016 году финансовые средства на улучшение жилищных условий беженцев.

В 2016 году 745 тыс. беженцев подали в Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев ходатайства о предоставлении убежища.

Правительство Германии стремится создавать лучшие условия для беженцев, размещая их в специальных общежитиях, но в связи с увеличением потока мигрантов, около 15 тыс. беженцев до сих пор проживают во временных убежищах.