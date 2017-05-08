Франкфурт-на-Майне, Германия, 8 мая, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Курс евро к доллару США продолжает снижение в рамках плавной коррекции после роста до максимальных отметок с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 8 мая.

ИА REGNUM Евро

К 07:00 по московскому времени курс евро к доллару США снизился до до 1,0968 доллара за евро. На закрытии предыдущих торгов курс евро составлял 1,0998 доллара за евро.

Напомним, ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,1022 доллара за евро. Это была максимальная отметка с 9 ноября 2016 года.

Нынешний этап коррекции биржевые аналитики связывают с победой на выборах президента Франции Эммануэля Макрона. Второй тур президентских выборов в этой стране прошел 7 мая, и Макрон победил, набрав 66% голосов.