Мюнхен, Германия, 8 мая, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрман стал главным кандидатом от партии Христианско-социальный союз (ХСС) на выборах в бундестаг, пишет 8 мая Der Focus.

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За его кандидатуру 6 мая проголосовали 249 из 254 делегата, то есть 98,4%.

Это означает, что в случае победы блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и ХСС) на парламентских выборах 24 сентября 2017 года, Херрман сможет занять пост министра внутренних дел Германии, который на сегодняшний день занимает представитель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Томас де Мезьер.

«Ни одна партия не справляется так хорошо с вопросами безопасности как ХСС, — отмечает Херрман. — Мы выступаем за сильное государство, которое контролирует и защищает свои границы».

Глава МВД Баварии уже 10 лет занимает данный пост. Он активно участвует в разрешении проблем, связанных с притоком беженцев.