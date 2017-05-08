Москва, 8 мая, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Результаты очередных матчей четвертьфинальных серий Единой Лиге ВТБ, которые состоялись 7 мая в Москве и Краснодаре.

Superdunk.ru Единая Лига ВТБ

ЦСКА (Москва) — «Астана» (Астана, Казахстан) 94:74 (22:16 23:16 25:19 24:23)

(22:16 23:16 25:19 24:23) «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) 92:76 (28:18 19:17 26:24 19:17)

Третьи матчи четвертьфинальных серий между ЦСКА и «Астаной» и между «Локомотив-Кубанью» и УНИКСом пройдут в Астане и Казани 10 мая. Для ЦСКА и «Астаны» этот матч может оказаться последним в четвертьфинальной серии.

9 мая в Красноярске пройдёт матч четвертьфинальной серии между «Химками» и «Енисеем», в котором химчане ведут 2:0. В случае победы они выйдут в полуфинал, где их уже ожидает санкт-петербургский «Зенит».