Орландо, США, 8 мая, 2017, 06:55 — ИА Регнум. Нападение аллигатора на купающегося ребенка произошло в американском Орландо, штат Флорида. Девочка смогла вырваться из пасти рептилии самостоятельно, сообщает 7 мая ABC News со ссылкой на заявление, распространенное комиссией по флоре и дикой природе штата.

ИА Красная Весна Аллигатор

Как стало известно, 10-летний ребенок купался в озере в разрешенном для этого месте на глубине чуть более полуметра в трех метрах от берега, когда на него накинулась полутораметровая рептилия.

Аллигатор схватил девочку за ногу в области колена, однако ребенку удалось раскрыть пасть хищника и высвободиться.

С несколькими проколами в области колена и нижней части бедра пострадавшая была доставлена в больницу.

В настоящее время рептилия отловлена и удалена из водоема. Купание в озере запрещено, идет дальнейшее исследование акватории.