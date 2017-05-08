Тель-Авив, Израиль, 8 мая, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетил 6 — 7 мая Израиль с официальным визитом, сообщает Der Spiegel.

Франк-Вальтер Штайнмайер

В отличие от министра иностранных дел ФРГ Габриэля Зигмара, Штайнмайер не встретился с представителями неправительственных организаций, критикующих оккупационную политику Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Несмотря на это, премьер-министр Биньямин Нетаньяху все равно затронул волнующую израильское руководство тему, застав президента Германии врасплох, сообщили местные СМИ.

«У нас хорошие солдаты, смелые командиры, наша армия — самая нравственная», — заявил в беседе со Штайнмайером премьер-министр Израиля, ссылаясь на то, что политика руководства отвечает национальным интересам страны, а израильская армия, выполняя их, ведет себя достойно.

Отказ во встрече с представителями гражданского общества, а именно с НПО «Breaking the Silence» и «b'Tselem» президент согласовал с канцером ФРГ Ангелой Меркель и министром иностранных дел Габриэлем Зигмаром.

После встречи 25 апреля немецкой делегации во главе с Зигмаром с членами НПО, премьер-министр Израиля отказал министру в переговорах, после чего возникло дипломатическое напряжение.