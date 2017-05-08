Париж, 8 мая, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции — это знак того, что граждане выступают за открытое общество и за единую Европу, пишет 7 мая Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Однако победа Макрона, по мнению некоторых экспертов, является сомнительной: многие избиратели голосовали за него из-за отсутствия альтернативы.

Победа социал-либерала знаменует переломный момент: 39-летний Макрон будет самым молодым президентом в истории пятой французской республики.

Соперником Макрона была представительница от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За них проголосовали 65,8% и 34,2% соответственно.

Эксперты полагают, что треть голосов за Эммануэля Макрона были отданы жителями, поддерживающими его избирательную программу. Другая треть голосов — от тех, кто голосовал из-за отсутствия альтернативы, остальные — от граждан, не полюбивших Ле Пен.

Обе кандидатуры были представлены на голосовании 7 мая во втором туре президентских выборов.