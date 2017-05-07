Ливорно, Италия, 8 мая, 2017, 01:18 — ИА Регнум.

Крупную партию кокаина, рыночная стоимость которого оценивается в 16 млн евро, обнаружили у западного побережья Италии. Об этом 6 мая сообщает итальянская Il Tirreno.

The National Crime Agency Кокаин

Сообщается, что около семи пакетов с наркотиками были обнаружены в нескольких метрах от городского пляжа в Ливорно. Еще 17 пакетов плавали в миле от берега. Примечательно, что на черных упаковках значилась марка Porsche.

В настоящее время находкой занялась прокуратура Италии. По словам главного прокурора Этторе Скиллес Греко, Ливорно является одной из международных столиц оборота наркотиков.

«Скорее всего, — комментирует находку один из следователей, — препарат был оставлен в море на лодке. Это техника уже использовалась в прошлом. Обычно те, кто использует эту уловку, оставляют груз на воде, прикрепляя к нему GPS-датчик, чтобы позволить тем, кто должен получить груз вычислить его местоположение».

Вероятно, GPS-датчик был сбит волной и «морская посылка» не нашла своего адресата.

Маловероятной представляется версия, что наркотики были просто сброшены в воду с судна, чтобы избежать проблем при контроле в порту.

По оценкам специалистов, рыночная стоимость найденной партии наркотиков достигает 16 млн евро.

Прокуратура продолжает расследование.