Калининград, 7 мая, 2017, 23:58 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 7 мая, произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном доме, расположенном в пос. Веселовка Черняховского района. По данным регионального управления МЧС, пострадало четыре человека, в том числе трое детей.

Vesti-kaliningrad.ru Последствия взрыва в Калининградской области

Всего частично разрушено шесть квартир. По предварительным данным, 14-летний подросток получил 50% ожогов тела. Ещё два пострадавших — четырёхлетний и пятилетний ребёнок, последнего спасателям удалось извлечь уже из-под завалов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.