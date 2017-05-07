Ереван, 7 мая, 2017, 23:37 — ИА Регнум. В юридически обязывающем референдуме по окончательному статусу Нагорного Карабаха должно участвовать только население Карабаха, заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя недавние заявления заместителя главы МИД Азербайджана Араза Азимова.

Photolure Шаварш Кочарян

Азербайджанский чиновник на днях заявил, что «всенародное голосование на территории Азербайджана может состояться только в соответствии с требованиями азербайджанской конституции». По его словам, когда процесс решения конфликта достигнет уровня, требующего референдума, тогда азербайджанский народ сможет в нем участвовать. «Другой план референдума по Нагорному Карабаху я не принимаю, для этого оснований нет», — сказал Азимов (цитата по apa. az).

Как заявил Шаварш Кочарян, Азимов, по-видимому, подзабыл, что в юридически обязывающем референдуме по окончательному статусу Нагорного Карабаха должно участвовать только население Карабаха.

«А ссылки в данном вопросе на Конституцию Азербайджана совершенно неуместны. Конституция Азербайджана не имеет никакого отношения к Нагорно-Карабахской Республике, так как Конституция была принята после заключения трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией. Тем самым Азербайджан признал Нагорных Карабах в качестве, как минимум, стороны конфликта. Более того, ни одно государство не вправе противопоставлять свое внутреннее право, включая Конституцию, международно принятым обязательствам, тем более обязательствам по Уставу ООН», — сказал армянский дипломат (цитата по «Арменпресс»).

По его словам, урегулирование любого конфликта, действительно, должно быть основано на принципах международного права и, в первую очередь, Устава ООН. «Стоит напомнить г-ну замминистра, что, согласно Уставу ООН, территориальная целостность государства не может быть противопоставлена праву народа на самоопределение».

Что касается резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 г., то, по словам Кочаряна, именно Азербайджан сорвал выполнение этих резолюций, главным требованием которых было прекращение боевых действий.

«Наличие территорий Нагорно-Карабахской Республики, перешедших под контроль Азербайджана, как и территорий Азербайджана, перешедших под контроль НКР, является одним из следствий агрессии Азербайджана против самоопределившегося Нагорного Карабаха и невыполнения самим Азербайджаном резолюций Совета Безопасности ООН 1993 г. Если руководство Азербайджана действительно волнует вопрос территорий, то они могут начать с вывода своих войск из оккупированных территорий Нагорно-Карабахской Республики», — сказал замглавы армянского МИД.

«В заключении остается посочувствовать г-ну Азимову, который не скрывает своего разочарования в том, что в случае с сопредседателями Минской группы азербайджанская «икорная дипломатия» не сработала, и страны сопредседатели Минской группы не служат интересам Азербайджана?», — резюмировал Кочарян.