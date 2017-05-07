Вашингтон, 7 мая, 2017, 23:19 — ИА Регнум. Власти США рассчитывают на тесное сотрудничество с основателем движения «Вперёд!» Эммануэлем Макроном, который 7 мая одержал победу на президентских выборах во Франции. Об этом, как передает RT, говорится заявлении пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы (власти США) поздравляем избранного президента Макрона и народ Франции с успешными президентскими выборами, — заявил Спайсер. — Мы рассчитываем на работу с новым президентом и продолжение нашего тесного сотрудничества с правительством Франции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов во Франции завершился 7 мая 2017 г. По некоторым данным, победу по итогам голосования одержал экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.

Отметим, что лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен уже поздравила своего соперника с победой на выборах.

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