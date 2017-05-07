Париж, 7 мая, 2017, 23:07 — ИА Регнум.

Предварительный подсчет голосов избирателей показывает, что за лидера движения «Вперед!» проголосовали 62,19% избирателей страны, сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Такие данные предоставило МВД Франции после подсчета 62% бюллетеней. При этом за лидера правой партии «Национальный фронт» проголосовали 37,81% избирателей страны.

Напомним, несмотря на то, что еще не все голоса избирателей подсчитаны, победу в президентской гонке во Франции празднует бывший министр экономики Эммануэль Макрон.

Его соперница лидер «Национального фронта» Ле Пен уже поздравила Макрона с победой. Помимо Ле Пен, Макрона поздравил целый ряд лидеров иностранных государств, в том числе США, Великобритании и Украины.