Санкт-Петербург, 7 мая, 2017, 23:23 — ИА Регнум. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после поражения петербургской команды 7 мая от грозненского «Терека» вновь подверг резкой критике состояние газона стадиона «Санкт-Петербург», известного ранее как «Зенит-Арена».

Поле стадиона «Санкт-Петербург»

"Сегодня играли на безобразном поле. На поле, на котором проще обороняться, чем созидать. Приходится обрабатывать мяч тремя-четырьмя касаниями, чтобы положить его на землю и что-то создавать там <…> на этом поле очень сложно создавать. По большому счету, мы даже на таком поле создавали моменты сегодня. К сожалению, не получилось их реализовать», — сказал наставник сине-бело-голубых, слова которого приводит официальный сайт команды.

Напомним, Луческу еще после первого матча «Зенита» на новом стадионе весьма нелестно высказался о состоянии поля. Однако вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что газон на стадионе «очень хороший и улучшается день ото дня».

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Однако сегодняшний матч на Крестовском острове лишь укрепил тренерский штаб «Зенита» во мнении о плохом состоянии газона. Луческу попросил не считать констатацию этого факта попыткой оправдания за проигрыш «Тереку».

"Если я сказал, что поле плохое, то это не оправдание. Поле на самом деле, спросите у футболистов, не позволяет играть как надо в атаке», — сказал главный тренер «Зенита».

Он прямо возразил вице-губернатору Албину, уверявшему в готовности газона к матчам.

«Я могу говорить то, что соответствует действительности. Если поле не соответствует игре «Зенита», то независимо от того, что говорит вице-губернатор, я говорю это вам открыто. Я не боюсь этого сказать еще раз», — подчеркнул Луческу.

Помощник главного тренера «Зенита» Александр Спиридон, работавший с Луческу еще на Украине, в свою очередь, заявил, что «на Украине ни одного такого поля нет».

«Даже аутсайдеры чемпионата (Украины) такого поля не имели ни разу за 13 лет. Даже весной, когда начинается трава, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились», — сказал футбольный специалист.

Напомним, следующий домашний матч «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» должен состояться 17 мая против «Краснодара».

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено не менее 43 миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. В июне-июле текущего года на стадионе должны пройти несколько матчей Кубка конфедераций ФИФА.