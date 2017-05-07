Чита, 7 мая, 2017, 22:51 — ИА Регнум. В Забайкальском крае попал в ДТП пассажирский автобус, перевозивший детскую спортивную команду из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Авария произошла в воскресенье, 7 мая, в районе поселка Дарасун Карымского района Забайкальского края.

«На участке дороги, где проводились ремонтные работы, водитель автобуса Хендэ не справился с управлением и допустил опрокидывание, — говорится в сообщении. — (…) В результате ушибы получили 2 девочки».

Отмечается, что всего в салоне пассажирского транспортного средства находились 23 человека (18 детей и 5 взрослых). Все они граждане Монголии.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.