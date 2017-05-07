Мадрид, 7 мая, 2017, 22:39 — ИА Регнум. Футболисты «Депортиво» на своем поле уступили «Эспаньолу» в матче тридцать шестого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 7 мая в Ла-Корунье, завершилась со счетом 1:2.

Rcdespanyol.com ФК «Эспаньол»

В составе победителей голевыми действиями отметились Лео Баптистао и Херард Морено. У хозяев поля мяч забил Флорин Андоне.

После тридцати шести матчей в чемпионате Испании «Эспаньол» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Клуб «Депортиво», набравший 32 балла, находится на шестнадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 36-й тур

«Депортиво» (Ла Корунья) — «Эспаньол» (Барселона) — 1:2 (0:2).

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