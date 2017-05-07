Париж, 7 мая, 2017, 22:36 — ИА Регнум.

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции, сообщает Europe1.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

«Поздравляю Эммануэля Макрона с его убедительной победой в качестве следующего президента Франции. Я с нетерпением жду взаимной работы с ним», — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, второй тур президентских выборов завершился 7 мая во Франции, победу в них — предположительно с 65,5% голосов избирателей — одержал бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон.

С победой своего соперника уже поздравила Марин Ле Пен, за которую проголосовало, по предварительным данным, 25,5% избирателей.