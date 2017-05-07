Киев, 7 мая, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поздравил лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

«Поздравляю Эммануэля Макрона с эффектной победой, — написал украинский лидер на своей странице в соцсети Twitter. — Солидный кредит доверия французского народа Единой Европе!».

Порошенко также добавил, что официальный Киев рассчитывает на «амбициозное сотрудничество» с Францией.

Напомним, по предварительным данным, президентские выборы во Франции выиграл бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, набравший, по показателям экзитполов, более 65%.

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