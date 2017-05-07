Париж, 7 мая, 2017, 22:19 — ИА Регнум.

Уходящий президент Франции Франсуа Олланд поздравил своего преемника на посту главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона с победой на выборах во Франции, сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я позвонил сегодня вечером Эммануэлю Макрону, чтобы горячо его поздравить с избранием президентом Республики», — заявил Олланд.

«Его значительная победа подтверждает, что очень значительное большинство наших сограждан захотели объединиться вокруг ценностей Республики и подчеркнуть свою приверженность Европейскому союзу, а также открытость Франции миру», — подчеркнул он:

«Я высказал ему свои пожелания успеха нашей страны, поскольку очень многие зависит от того, чтобы собраться и проложить дорогу для Франции к прогрессу и социальной справедливости», — добавил он.