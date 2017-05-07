Санкт-Петербург, 7 мая, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле уступили грозненскому «Тереку» в матче двадцать седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 7 мая на «Санкт-Петербург Арене», завершилась со счетом 0:1.

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Героем встречи стал нападающий гостей Аблае Мбенг, забивший мяч на 65-й минуте.

После двадцати семи матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Клуб «Терек», набравший 42 балла, находится на пятой позиции. Перовое место занимает московский «Спартак», завоевавший золото чемпионата России за три тура до окончания турнира.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 27-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Терек» (Грозный) — 0:1.

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