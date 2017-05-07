Париж, 7 мая, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен поздравила Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции, сообщает La Nouvelle Tribune.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

«Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием», — заявила она. «Я пожелала ему успеха».

»Я хотела бы поблагодарить 11 млн граждан Франции, а также сторонников, которые поддержали меня», — добавила она. «Своей поддержкой французы сделали из «Национального фронта» первоочередную оппозиционную силу страны».

Напомним, по предварительным данным, президентскую гонку во Франции выиграл бывший министр экономики Эммануэль Макрон, за которого, по показателям экзитполов, проголосовало 65,5%. Помимо Ле Пен, с победой в выборах Макрона поздравила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.