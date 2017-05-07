Париж, 7 мая, 2017, 21:42 — ИА Регнум.

Лидер движения «Вперед!», по некоторым данным, победивший в президентской гонке 7 мая, заявил, что для Франции «открывается новая страница», сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Сегодня вечером открылась новая страница нашей долгой истории. Я хочу, чтобы она была связана новыми надеждами и уверенностью», — отметил он.

В свою очередь, с победой в президентской гонке Макрона поздравила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

«Франция является одним из наших наиболее близких союзников, и мы будем рады работать с новым президентом по большому спектру общих приоритетов», — подчеркнула глава британского правительства.

Напомним, последние избирательные участки во Франции закрылись 20:00 по местному времени. По данным экзитполов, с большим перевесом победу одержал лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.