Москва, 7 мая, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Спецпроект под названием «Эмманюэль Макрон» завершился полным успехом — не слишком известный еще за полгода до выборов чиновник становится президентом Франции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Он изначально был выдвинут и поддержан определенными силами, в том числе и внешними, — назовем их проатлантическими — в качестве альтернативы даже не Марин Ле Пен, которая объективно имела мало шансов на избрание, а Франсуа Фийону, рассуждает сенатор.

«Именно победы бывшего премьер-министра, в одно время очень реальной, опасались эти силы, полагая, что ее результатом станет нежелательная для них определенная трансформация внешней политики страны», — заявил Клинцевич.

Вместе с тем успех Эммануэля Макрона — это результат не только избирательных технологий, продолжил парламентарий, у французов, похоже, еще не иссякло терпение, и многие их них сохраняют надежду, что нынешняя «кривая» выведет страну из кризиса.

«Правда, теперь все разговоры об особой роли Франции в Европе и мире, чем в известные периоды гордились ее граждане, вряд ли имеют смысл. Сегодня страна, по крайней мере, на ближайшее пять лет сделала свой выбор — быть одной из многих», — утверждает он.

По мнению Клинцевича, не следует ожидать и серьезных позитивных подвижек в российско-французских отношениях.

«Словом, почти наверняка Эммануэль Макрон по всем основным линиям продолжит политику своего предшественника. Но тогда с очень большой вероятностью на следующих президентских выборах его сменит Марин Ле Пен, и никакие внешние силы не смогут этому помешать. Политику можно «заморозить», но не время. Нынешнее время требует новых идей», — сказал Клинцевич.

Эммануэль Макрон стал новым президентом Франции, одержав победу во втором туре президентских выборов. Марин Ле Пен уже признала поражение и объявила о старте кампании по выборам в парламент.